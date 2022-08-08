Под Волгоградом на берегу Волги нашли тело 50-летней женщины

Тело обнаружили сотрудники МЧС. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В воскресенье, 7 августа, на берегу реки Волга в Дубовском районе нашли тело 50-летней женщины. Жительница села Горный Балыклей утонула. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, накануне утром погибшая решила искупаться. Перед этим она употребила алкогольные напитки. Зашла в воду и стала тонуть. Рядом в этот момент никого не оказалось.

Родные заявили о пропаже женщины. Впоследствии тело селянки нашли спасатели МЧС. Никаких травм и повреждений на нем не обнаружено.

- Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка, - добавили в следкоме.