Волгоградка жестоко расправилась над 48-летним сожителем во время застолья

Расследование продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 45-летней женщины, которая с особой жестокостью расправилась над 48-летним знакомым во время застолья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло 7 августа в одной из квартир многоэтажного дома на улице Библиотечной. Мужчина и женщина распивали спиртное. Между ними случился конфликт.

- Женщина, взяв острый предмет, нанесла им множественные удары по различным частям тела мужчины. Указанные травмы стали для мужчины смертельными, он скончался на месте происшествия, - уточнили в следкоме.

Ранее волгоградка уже отсидела срок за аналогичное преступление. Правда, тогда жертве удалось выжить. Расследование продолжается.