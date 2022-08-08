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Общество8 августа 2022 8:48

В Волгограде выделили дополнительно 14 миллионов рублей на ремонт памятников

Волгоградская область готовится к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Приведут в порядок памятник Хользунову. Фото: администрация Волгоградской области

Приведут в порядок памятник Хользунову. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградское области продолжается подготовка к значимой для всей страны дате: 80-летия Победы в Сталинградской битве. Намечены десятки мероприятий. К тому же к февралю должны привести в порядок большинство памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Как сообщает администрация Волгоградской области, из областного бюджета выделили около 14 миллионов дополнительно – на разработку проектно-сметной документации по ремонту десяти военных памятников. Сделают 16 танковых башен, образующих комплекс «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.», памятник на Братской могиле моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь», проведут реставрацию барельефов на Доме Павлова и уцелевшего во время Сталинградской битвы памятника Герою Советского Союза Хользунову.

Кстати, к этому моменту уже разработаны документы на ремонт более 50 памятников, посвященных войне. Идет реставрация памятника Комсомольцам, ремонт братских могил в Иловлинском, Руднянском и СУровикинском районах. Ищут подрядчиков на остальные проекты.