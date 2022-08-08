С 9 августа Волгоград и Новый Уренгой свяжет прямой авиарейс Фото: Екатерина СИМОХИНА

Возможностей путешествовать в самые разные уголки нашей страны для жителей Волгоградской области станет больше с 9 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского аэропорта, с завтрашнего дня стартует полетная программа из Волгограда в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ). Выполнять авиарейсы будет авиакомпания ЮВТ Аэро.

Самолеты будут летать один раз в неделю по вторникам. Вылет из Волгограда с 10.20, в обратном направлении из Уренгоя – с 11.10 часов. Полет в одну сторону займет 4 часа 5 минут.

- Стоимость билета в одном направлении – 13 781 руб., тариф «специальный», включающий в себя ручную кладь весом 5 кг и размерами 15х35х45 см и одно место багажа весом 10 кг и размерами 50х50х103 см, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Полётная программа продлится до 25 октября.