В Волгограде на грунтовой дороге в аварии пострадала школьница

Машины не смогли разъехаться на грунтовой дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Алексеевском районе Волгоградской области произошла 7 августа в половине восьмого вечера. «Лада Гранта», за рулем которой была 36-летняя волгоградка, ехала по грунтовой дороге в пяти километрах от хутора Солонцовского. Навстречу ехал «ГАЗ» под управлением 35-летнего мужчины. В итоге две машины не смогли поделить дорогу и врезались в друг друга. В результате аварии пострадали водитель «Лады» и ее 16-летняя пассажирка. Обоих доставили на «скорой» в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии: кто кому не уступил дорогу.

Еще один несовершеннолетний пострадал в Волжском. 14-летний школьник на велосипеде переезжал нерегулируемый пешеходный переход по улице Заволжской. Водитель на грузовике не успел среагировать на неожиданное препятствие. Он сбил ребенка. В результате ДТП мальчишка получил травмы – его доставили в больницу.