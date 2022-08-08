В Волгоградской области рождаемость снизилась почти на 8 процентов

В регионе снизилась младенческая смертность.

Росстат опубликовал данные по рождаемости и смертности населения в разных регионах страны с января по июнь. В Волгоградской области за полгода родились 8546 малышей. В прошлом году эта цифра была выше – 9255 младенцев. То есть за год рождаемость упала на 7,7 процента. Такая же ситуация в Ростовской области. В Краснодарском крае и в Крыму падение составило 10 процентов. И только в Адыгее есть рост – в этом году появилось на свет на 11 детей больше, чем в прошлом.

Смертность снизилась на 9,5 процента. Скорее всего, причина в улучшении ситуации с коронавирусом. За шесть месяцев прошлого года из-за него умерли 246 человек (242 подтвержденных случаев) , а в этом – 97 (88 подтвержденных случаев).

Стала меньше и младенческая смертность детей до года. В этом большая заслуга медиков в выхаживании новорожденных. 42 малыше не стало за шесть месяцев 2022 года, с января по июнь 2021 года умерли 44 малыша.