В Волгограде во время конфликта таксист распылил в лицо другого водителя газ

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В центре Волгограда днем 5 августа произошел дорожный конфликт. Перед перекрестком улиц Краснознаменской и Советской кроссовер «Hyundai Creta» догнал, выехав на встречку, и подрезал такси «Renault Logan». Оба водителя начали выяснять отношения, не выходя из автомобилей. После недолгого разговора таксист распылил в лицо волгоградца из «Hyundai» газ из аэрозоли и уехал. Пострадавший, получивший травмы глаз, вызвал скорую помощь и полицию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Наряд ДПС задержал водителя, который скрылся с места инцидента. Его доставили в отдел полиции. У него было аэрозольное устройство для распыления газа. Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.