В Волгограде из-за поступившего сообщения о минировании эвакуировали здание суда

Суд в Волгограде эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе Фото: Алексей ФОКИН

Утром 8 августа в Дзержинском районном суде Волгограда была нарушена работа. Его посетителей и работников эвакуировали около 9 часов из-за внештатной ситуации, рассказали сайту volgograd.kp.ru в суде. Поступило сообщение о минировании здания. Сейчас на месте работают полицейские, кинологи, спасатели, медики, Дзержинский районный суд проверяют на наличие опасных предметов.

Из-за эвакуации рассмотрение дел и материалов было приостановлено.

Отметим, в Волгограде постоянно поступают сообщения о минировании различных учреждений. Только на прошлой неделе эвакуации проходили во всех судах и детских садах областного центра.