С начала года клещи покусали 1400 волгоградцев

Клещи покусали 1400 волгоградцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В разгар лето растет число волгоградцев, которые пострадали от клещей. Жители обращаются в травмпункты и поликлиники. В этом году от клещей в Волгоградской области пострадали 1400 человек. Это количество не превышает среднемноголетние значения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Число пациентов с Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области не увеличилось. В этом году инфекция, передающаяся клещами, была выявлена у двоих жителей Городищенского и Котельниковского районов.

Волгоградцам напоминают, чтобы защитить себя от клещей, на прогулку, в поход, на дачу, в лесистую местность нужно надевать дышащую одежду бежевого и светло-серого цвета – рубашки с длинным рукавом и брюки. В лесных массивах лучше избегать высокой травы, а идти по тропам. С собой нужно взять аэрозоли против клещей. При обнаружении на теле клеща надо как можно быстрее убрать, после удаления место укуса промыть с мылом и обработать антисептиком, а также обратиться к врачу.