В Волгограде будут судить мужчину, три года избивавшего пасынка

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В суд Краснооктябрьского района поступило уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчине предстоит ответить по статье 156 УК РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, связанное с жестоким обращением.

О преступлении стало известно от бабушки – она обратилась в полицию. Женщина узнала, что отчим избивает ее 8-летнего внука. Как позже стало известно, делал это 33-летний волгоградец с 2019 года. То есть три года бил мальчишку за любые шалости, считая что ремень и жестокость смогут воспитать настоящего мужчину.

- Свою вину обвиняемый полностью признал. Собранных следователями СО по Краснооктябрьскому району СУ СК по Волгоградской области доказательств достаточно для передачи дела в суд. Уголовная статья предусматривает наказание сроком до 3 лет лишения свободы, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.