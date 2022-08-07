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Спорт7 августа 2022 18:21

Волгоградский «Ротор» одержал третью победу подряд

Сине-голубые обыграли «Машук-КМВ» со счетом 2:1
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградские болельщики опять поставили рекорд. На матче присутствовало более 16 тысяч зрителей.

Волгоградские болельщики опять поставили рекорд. На матче присутствовало более 16 тысяч зрителей.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

7 августа волгоградский «Ротор» на домашней арене принимал «Машук-КМВ» из Пятигорска. Домашняя поддержка и настрой после двух предыдущих побед - волгоградцы изначально считались фаворитами встречи. Но в первом тайме особого преимущества над соперником сине-голубые не демонстрировали. Команды равное количество времени владели мячом, и только к концу первого отрезка «Ротор» провел несколько атак. Максименко и Козлов опасно били по воротам, но «Машук», которому пришлось в конце тайма защищаться и обороняться, блокировал все удары волгоградцев. На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Уже во втором тайме волгоградцам удалось порадовать болельщиков. На 51-й минуте Ризван Ахмедханов открыл счет, а Ризван Умаров за три минуты до окончания встречи удвоил счет. Правда, один мяч «Машуку» все же удалось отыграть уже в дополнительное время. Следующую игру «Ротор» тоже проведет дома. Сине-голубые принимают «Биолог-Новокубанск». Игра начнется 14 августа в 19.00.