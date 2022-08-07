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Происшествия7 августа 2022 14:51

Пожар в Тракторозаводском районе Волгограда 7 августа уничтожил 6 дачных построек

По словам пожарных, все они были заброшенными и нежилыми
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
С камыша и травы огонь перекинулся на дома.

С камыша и травы огонь перекинулся на дома.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде пожарным удалось остановить распространение природного пожара в Тракторозаводском районе, который начался 7 августа с горения травы и камыша, а затем перекинулся на жилые дома. В 17.30, спустя два часа после начала, объявлена локализация пожара. К сожалению, огонь успел уничтожить 6 построек, но, по информации ГУ МЧС по Волгоградской области, все они были заброшенными и нежилыми.

С огнем продолжают бороться 63 человека личного состава и 24 единицы техники. Пока пожарные не обнаружили погибших и пострадавших на этой территории. Отстоять дома помогли и сами дачники: они вышли на борьбу с огнем с ведрами, шлангами и лопатами.