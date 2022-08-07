На севере Волгограда тушат крупный пожар - огонь подобрался к домам

Пожарные тушат постройки. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На севере Волгограда пожарные тушат очень крупное возгорание травы и камыша рядом с Мечеткой. Столбы дыма видны в разных концах города. Сильная жара, отсутствие дождей и ветер осложнили ситуацию – огонь моментально распространяется по территории района. На видео, которым поделились в ГУ МЧС по Волгоградской области, видны уже и сгоревшие дачные домики.

- На месте работают пожарные расчеты 1-го ПСО ФПС ГПС МЧС России по Волгоградской области и специализированной пожарно-спасательной части. Тушение осложняется сильными порывами ветра, - рассказали корреспонденту сайта volgograd.kp.ru.

На данный момент у спасателей нет информации о погибших и пострадавших, они продолжают отбивать огонь от домов. Причина возгорания камыша пока тоже неизвестна.