Волгоградцев научат SUP-серфингу и виндсерфингу на фестивале

Волгоградцы могут научиться гребле на сап-доске. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже более 100 волгоградских студентов стали участниками фестиваля водных видов спорта, который открылся в регионе 4 августа. И все самое интересное еще впереди. Организовала крупное летнее мероприятие активистка медуниверситета Дарья Абросимова – девушка выиграла федеральный грант на проведении конкурса. До 10 августа у волгоградцев есть шанс научиться летним видам спорта и освоить доску с веслом или парусом.

9 августа участники фестиваля соберутся в SUP-школе "Supvolga". Их ждут теоретические и практические занятия по гребле на сапе, отработка навыков с тренером. Можно будет взять в прокат доски или поиграть в пляжный волейбол. А 10 августа на фестивале обучат виндсерфингу и даже проведут соревнования для новичков. На закрытии фестиваля будет йога на воде, кинопоказы и разные игры. Волгоградцы могут поучаствовать в фестивале, пройдя регистрацию.