В реанимации борются за жизнь семилетнего волгоградца, утонувшего в бассейне на турбазе

Утонувшего в бассейне малыша удалось откачать, но он в тяжелом состоянии. Фото: Алиса ТИТКО

Накануне в больницу №7 Волгограда на скорой доставили ребенка, который захлебнулся в бассейне на турбазе. По информации источника в правоохранительных органах, ЧП случилось на базе отдыха "Бристоль" в Городищенском районе. Семилетний мальчик остался без присмотра и пошел ко дну.

Только реанимационные мероприятия помогли вернуть его к жизни, но она пока держится на волоске. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения региона, мальчик находится в реанимации, состояние тяжелое.

Это уже далеко не первый случай в этом году, когда дети тонут, оставшись без присмотра взрослых. Кстати, родителям за это светит уголовная статья.

- ГУ МВД еще раз напоминают об ответственности, предусмотренной УК РФ за оставление детей в опасности. За жизнь и здоровье несовершеннолетних отвечают родители, либо законные представители, - прокомментировали в областном Главке МВД.

Спасатели ежедневно в ходят в рейды по популярным у волгоградцев местам отдыха у воды. Проводят беседы, раздают памятки. С начала купального сезона по данным регионального МЧС в области утонули уже 28 человек. Главные причины трагедий – купание в запрещенных местах, в пьяном виде и отсутствие присмотра за своими детьми. Родители отвлекаются на разговоры и застолье, а не умеющие плавать малыши лезут в воду.