Стиральный порошок, шампуни и зубная паста с начала года подорожали почти в полтора раза в Волгограде

Ценники на бытовую химию и средства гигиены растут каждую неделю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградстат еженедельно отслеживает цены на розничные товары в регионе и поделился свежими цифрами за последнюю неделю мониторинга. С 23 июля по 1 августа подорожало многое, но волгоградцев печалит никак не прекращающийся рост цен на бытовую химию. За последнюю неделю снова подорожали стиральный порошок, шампунь, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, прокладки и подгузники. Цена на эти товары продолжает ползти вверх с начала года. Сильнее всего подорожали щетки – на 3,46% за неделю и туалетная бумага – на 3,25%.

Начиная с января 2022 года цена на эти товары вообще выросла уже почти в полтора раза. Средняя цена за кг порошка в январе была 168 рублей, сейчас – 203. Рулон туалетной бумаги в среднем стоил 17 рублей, стал 21 рубль. Цены на зубные щетки выросли с 94 рублей до 125, на пасту – со 100 до 146 рублей. Шампунь после Нового года стоил 152 рубля за 250 мл, сегодня перевалил за 200. Упаковка женских прокладок с 78 рублей выросла до 112, пачка подгузников – с 179 рублей до 211.