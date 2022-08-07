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Происшествия7 августа 2022 8:28

На трассе Волгоград – Москва двое сгорели в салоне «Рено Дастер», их личности устанавливают

Перед возгоранием иномарка влетела в грузовик
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Иномарка выгорела дотла.

Иномарка выгорела дотла.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП случилось вечером 6 августа в Новониколаевском районе Волгоградской области. Автомобиль «Рено Дастер» ехал по трассе Москва – Волгоград со стороны столицы. На 625 километре магистрали водитель выехал на встречку и врезался в грузовик «Скания». На часах было 21.20.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, после столкновения с фурой внедорожник тут же загорелся. И водитель, и пассажир «Рено» погибли на месте. Их личности еще предстоит установить.