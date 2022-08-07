О рекордном урожае картофеля в 2,8 тысячи тонн заявили волгоградские овощеводы

На рынках уже все овощи местные и свежие. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области продолжается горячая пора сбора урожая. Многие жители города этого не замечают, но очень рады изменившимся ценникам в магазине: все овощи заметно подешевели. А власти говорят о хорошем урожае. Н сегодня собрано уже 50 тысяч тонн ранних овощей, и большая часть их уже поступила в продажу. Особенно удался в этом году урожай картофеля. Картошки накопали уже в три раза больше, чем в прошлом году, хотя уборка еще продолжается.

Всего в регионе на данный момент собрали уже 17 тысяч тонн огурцов и более 5 тысяч тонн помидоров, 11 тысяч тонн капусты, 7 тысяч тонн лука, 3 тысячи тонн болгарского перца, 2 тысячи тонн моркови и 650 тонн свеклы. Картофеля накопали уже 2,8 тысячи тонн. Также уже собрали 2,8 тысячи тонн бахчевых. Вообще, по данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, средняя урожайность овощей в этом году такая же, как и в прошлом.

Собранные в регионе овощи отправляют на реализацию на местные прилавки, но и по всей России. А значительная часть идет на переработку, в том числе и заводы нашей области.