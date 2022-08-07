В 4 районах Волгограда отключат горячую воду с 8 по 14 августа

Не ждите - вода не нагреется.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новая рабочая неделя для части волгоградцев начнется с неудобств: чтобы привести себя в порядок перед работой, придется встать пораньше, нагреть воды и купаться в тазиках. Или закаляться, принимая холодный душ. На неделе с 8 по 14 августа «Концессии теплоснабжения» продолжат готовить отопительную систему к зиме, а это значит, в ряде домов Волгограда прекратится подача горячей воды. На будущей неделе отключения затронут 4 района города.
К счастью, в большинстве случаев отключения будут недолгими. По регламенту они обычно продолжаются около двух недель, но многим повезет провести без этого блага цивилизации всего 2-3 дня. Это лучше, чем остаться без тепла в разгар зимы.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 9 по 11 августа
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12-14, 15-27, 17а, 18, 19а, 22-28
ул. Мясникова, 2, 8, 16
ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5-17, 6-10, 10а, 14, 16, 20, 20а, 20б, 21, 22-26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
ул. Грамши, 43-51
ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 13-23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
ул. Гороховцев, 2-8, 4а, 12-22, 28, 30
ул. Богомольца, 1, 2, 6-12, 7, 11, 16, 17, 19, 20
ул. Павлова, 4-14
ул. Кропоткина, 1-5, 1а, 9-13
ул. Кастерина, 2-6
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 12 по 15 августа
ул. Автомагистральная, 1- 5
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 8 по 11 августа
ул. Чигиринская, 2
ул. Ардатовская, 2
ул. Буханцева, 48, 50, 66
ул. Клубная, 13
С 9 по 11 августа
ул. Новоузенская, 2-10, 2а, 4а, 6б
ул. Елисеева, 1, 15-19, 15а, 15б, 17а
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30-36, 65, 73а
ул. Ардатовская, 16
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5
ул. Комитетская, 24
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 9 по 18 августа
ул. Доценко, 70
С 8 по 9 августа 2022:
ул. Водников, 12а
ул. Черепановых, 3
11 августа
ул. Куйбышева, 47, 47а, 49
ул. Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87 (частный сектор)
ул. Колесная, 84.