В 4 районах Волгограда отключат горячую воду с 8 по 14 августа

Не ждите - вода не нагреется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая рабочая неделя для части волгоградцев начнется с неудобств: чтобы привести себя в порядок перед работой, придется встать пораньше, нагреть воды и купаться в тазиках. Или закаляться, принимая холодный душ. На неделе с 8 по 14 августа «Концессии теплоснабжения» продолжат готовить отопительную систему к зиме, а это значит, в ряде домов Волгограда прекратится подача горячей воды. На будущей неделе отключения затронут 4 района города.

К счастью, в большинстве случаев отключения будут недолгими. По регламенту они обычно продолжаются около двух недель, но многим повезет провести без этого блага цивилизации всего 2-3 дня. Это лучше, чем остаться без тепла в разгар зимы.

Где в Волгограде отключат горячую воду с 8 по 14 августа

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 9 по 11 августа

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12-14, 15-27, 17а, 18, 19а, 22-28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5-17, 6-10, 10а, 14, 16, 20, 20а, 20б, 21, 22-26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Грамши, 43-51

ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 13-23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Гороховцев, 2-8, 4а, 12-22, 28, 30

ул. Богомольца, 1, 2, 6-12, 7, 11, 16, 17, 19, 20

ул. Павлова, 4-14

ул. Кропоткина, 1-5, 1а, 9-13

ул. Кастерина, 2-6

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 12 по 15 августа

ул. Автомагистральная, 1- 5

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 8 по 11 августа

ул. Чигиринская, 2

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

С 9 по 11 августа

ул. Новоузенская, 2-10, 2а, 4а, 6б

ул. Елисеева, 1, 15-19, 15а, 15б, 17а

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30-36, 65, 73а

ул. Ардатовская, 16

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

ул. Комитетская, 24

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 9 по 18 августа

ул. Доценко, 70

С 8 по 9 августа 2022:

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3

11 августа

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49

ул. Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87 (частный сектор)

ул. Колесная, 84.