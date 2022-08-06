В Волгограде в тройном ДТП с КамАЗом пострадала пенсионерка

Женщину госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 5 августа, в Дзержинском районе Волгограда произошла массовая авария с участием КамАЗа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, в 15.00 часов водитель грузовика ехал со стороны 51 Гвардейской в сторону Домостроителей. У дома №162 на улице Исторической мужчина, личность которого не установили, нарушил ПДД и врезался в «Митсубиси Л-200», ехавшую в попутном направлении. От сильного удара иномарку отбросил на «Шкоду Октавию».

- В результате ДТП 60-летняя пассажирка автомобиля «Митсубиси Л-200» доставлена в медучреждение, - уточнили в полиции.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Проводится проверка.