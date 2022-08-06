На юге Волгограда прохожие нашли тело 22-летней девушки

Медики констатировали смерть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Волгограда неподалеку от спасательной станции «Кировский» случайные прохожие у дерева обнаружили тело 22-летней девушки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, по предварительной версии она скончалась от асфиксии.

Трагедия произошла вечером в четверг, 4 августа. Известно, что у погибшей не было дома, она вместе с супругом вела бродяжнический образ жизни. Незадолго до гибели волгоградка поругалась с молодым человеком. Он ушел, а она осталась на берегу Волги на улице 64-ой Армии. Позже тело несчастной нашли очевидцы.