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Происшествия6 августа 2022 13:29

На юге Волгограда прохожие нашли тело 22-летней девушки

Незадолго до гибели волгоградка поругалась с супругом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Медики констатировали смерть.

Медики констатировали смерть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Волгограда неподалеку от спасательной станции «Кировский» случайные прохожие у дерева обнаружили тело 22-летней девушки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, по предварительной версии она скончалась от асфиксии.

Трагедия произошла вечером в четверг, 4 августа. Известно, что у погибшей не было дома, она вместе с супругом вела бродяжнический образ жизни. Незадолго до гибели волгоградка поругалась с молодым человеком. Он ушел, а она осталась на берегу Волги на улице 64-ой Армии. Позже тело несчастной нашли очевидцы.