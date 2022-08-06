В 13 районах Волгоградской области благоустроили парки для семейного отдыха

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области продолжается реализация нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, в 13 муниципальных районах уже появились обновленные парки для семейного отдыха.

Всего в 2022 году запланировано благоустроить 91 общественное пространство и 8 дворов в 19 районах области. Такие работы идут в Волгограде, Волжском, Камышине, Котово и других населенных пунктах. Добавим, что территории отдыха для волгоградцев начали приводить в порядок с 2014 года.

- За восемь лет завершены 1,5 тысячи проектов обновления общественных и внутридворовых пространств, - отметили в областной администрации.