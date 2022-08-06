Под Волгоградом мужчина прыгнул с моста и утонул

Следственный комитет организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следственный комитет организовал проверку по факту трагичной гибели 30-летнего жителя Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 4 августа тело мужчины обнаружили в реке Волга под мостом Бородинский на улице Пролетарской.

Уже установлено, что молодой мужчина до этого не раз прыгал в воду. Несколько дней назад он ради развлечения снова пришел к мосту, чтобы повторить маневр. Это происходило в присутствии очевидцев. Отметим, что высота моста – 40 метров. Оказавшись в воде, камышанин не смог вынырнуть и утонул.

- Тело обнаружено водолазами МЧС в ходе поисковых мероприятий, без повреждений и признаков насильственной смерти, - отметили в следкоме.

Судмедэксперты выясняют точную причину гибели мужчины.