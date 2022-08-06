В Волгоградской области 6 августа число заболевших COVID-10 выросло на 6%

Число заболевших растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 6 августа, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области выросло сразу на 6%. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил портал стопкоронавирус.рф. Сегодня врачи выявили 122 случая заражения (5 августа было +115). При этом общее число заболевших с начала пандемии составляет 228 175 человек.

В больницы в эти сутки госпитализировали 43 пациента, которым потребовалось стационарное лечение. При этом выписали всего 5 человек. Катастрофично упал уровень коллективного иммунитета. Сейчас он составляет всего 6%, тогда как требуется минимум 80%. Летальных случаев за последние сутки нет, да и новый подвид штамма «омикрон» протекает гораздо легче предшественников, однако волгоградцам настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию в летнее время до новой волны коронавируса.