Жителям домов на Огарева в Волгограде дали горячую воду на два дня

Фото: Концессии теплоснабжения.

В субботу в разгар ремонтных работ ветхого трубопровода на улице Огарева в Волгограде жителям многоэтажек дали горячую воду. Об сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе «Концессией теплоснабжения». Горячая вода будет 6 и 7 августа. Затем рабочие приступят к обновлению обратного трубопровода. То есть с понедельника воду придется греть в кастрюлях.

Напомним, ранее специалисты выявили старую трубу, пришлось менять участок длиною 27 метров.

- Бригады завершили монтаж 27 метров нового подающего трубопровода диаметром 300 мм, проходящего под Первой продольной магистралью, - уточнили в концессиях.

После завершения всех работ коммунальщики восстановят асфальт на том участке проезжей части, который пришлось перерыть. Водителей предупреждают, что движение на Огарева сужено.