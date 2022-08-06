В Волгограде вандалы вылили в фонтан в парке 70-летия Победы пену для ванн

Фото: пресс-служба мэрии.

Сегодня, 6 августа, в парке 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе Волгограда пришлось выключить фонтан, в который вандалы залили пену для ванн. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, утром специалисты обслуживающей организации обнаружили чашу, полную вспененного средства. При этом баночки от пены неизвестные выбросили неподалеку.

- В результате пена забила систему фильтрации гидротехнического сооружения, - уточнили в мэрии.

Сейчас фонтан не работает. Специалистам предстоит откачать всю воду, прочистить фильтры и отрегулировать форсунки. Только после этого чашу снова наполнят, а фонтан включат. Это случится только на следующей неделе. А любителей подобного веселья приглашают сегодня в 18.00 на верхнюю террасу Центральной набережной, где состоится пенная вечеринка под музыку группы "Дежавю".

Напомним, в во время ремонта фонтана у Казанского собора нашли нижнее белье.