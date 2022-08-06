Под Волгоградом пенсионер за рулем BMW врезался в отбойник и погиб

Водителю стало плохо.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
На трассе в Жирновском районе Волгоградской области в ДТП погиб 71-летний водитель. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, примерно в обеденное время 5 августа мужчина ехал за рулем BMW X3. На 44-ом километре ему стало плохо. Иномарка вылетела на полосу встречного движения.
- В результате ухудшения самочувствия пересек полосу встречного движения и совершил столкновение с отбойником, - пояснили в полиции.
В итоге мужчина скончался на месте аварии от полученных травм. Добавим, что водителей призывают соблюдать ПДД. Только за сутки инспектора зафиксировали 630 нарушений и остановили 24 нетрезвых водителя.