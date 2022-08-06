В Волгограде третьи сутки ищут пенсионера с потерей памяти

Фото: «Лиза Алерт»

В Волгограде вот уже третьи сутки активно ищут 85-летнего Анатолия Карманова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 3 августа. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились добровольцы. Проблема в том, что Анатолий Карманов страдает потерей памяти, также он нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего мужчины 170 сантиметров, он худой, с седыми волосами и серыми глазами. Одет был в бежевую ветровку, голубую рубашку, темные брюки и резиновые сапоги.

Просьба сообщить информацию по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.