Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2022 6:16

В Волгограде третьи сутки ищут пенсионера с потерей памяти

85-летний Анатолий Карманов ушел из дома 3 августа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Волгограде вот уже третьи сутки активно ищут 85-летнего Анатолия Карманова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 3 августа. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились добровольцы. Проблема в том, что Анатолий Карманов страдает потерей памяти, также он нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего мужчины 170 сантиметров, он худой, с седыми волосами и серыми глазами. Одет был в бежевую ветровку, голубую рубашку, темные брюки и резиновые сапоги.

Просьба сообщить информацию по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.