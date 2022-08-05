К 1 сентября в Волгоградской области откроют два новых детских сада

В садиках все готово для встречи малышей. Фото: администрация Волгоградской области.

Хорошая новость для молодых родителей, которые давно ожидали места в детском саду для своего ребенка. Сразу в двух городах Волгоградской области 1 сентября откроются детские сады. Их построили в этом году. Учреждения уже проверили все комиссии и выдали лицензии. А малышей набирают в группы, в том числе ясельные.

Садики укомплектованы всем необходимым и готовы 1 сентября принять малышей. Один детский сад открыли в поселке Металлург в Волжском – сюда примут 120 детей. В садике есть помещения для размещения 6 групп, музыкальный и спортивный зал, медпункт, пищеблок и бассейн. Второе учреждение открывают в Михайловке. Этот детсад еще больше, он примет 220 малышей. Кроме всего необходимого для дошкольного учреждения в нем есть даже своя котельная.