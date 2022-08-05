1100 комплектов вакцины «Спутник-М» для детей доставили в Волгоградскую область

В регионе привили от коронавируса более 4 тысяч подростков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоград перед началом учебного года доставили новую партию вакцины от коронавируса для детей. 1100 комплектов «Спутника-М» распределили по прививочным пунктам региона, чтобы родители смогли защитить своих несовершеннолетних детей во время новой волны COVID-19, которая уже набирает обороты в Волгоградской области. Каждый день число заболевших ползет вверх, ежедневная заболеваемость перевалила за сотню. В облздраве считают, что сейчас самое время сделать прививку. И взрослым, и детям.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» - это тот же «Спутник V», только облегченный в 5 раз. прививают им детей старше 12 лет. Ребятам до 14 понадобится согласие родителей, дети постарше могут принять решение сами. В комитете здравоохранения уточнили, что с начала прививочной кампании подростков вакцину получили уже 4,3 тысячи ребят. Всего же в регионе привиты от коронавируса более 1,7 миллиона человек.