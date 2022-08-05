К вечеру пятницы Волгоград сковали огромные пробки

На машине и общественном транспорте дорога домой в пятницу займет много времени Фото: Екатерина СИМОХИНА

У волгоградцев вечером в пятницу дорога домой с работы быстрой не окажется. В час пик 5 августа движение на дорогах Волгограда буквально встало. В городе образовались огромные пробки. К 17.30 они оценивались в 9 баллов из десяти возможных, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки». Причинами заторов стали многочисленные ДТП.

Заторы оцениваются в 9 баллов. Данные портала "Яндекс.Пробки".

Наиболее тяжелая дорожная ситуация в Центральном, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Дзержинском аварии. В каждом из них случились аварии, некоторые совсем рядом друг с другом, перегородив проезжие части. В центре «стоит» Вторая продольная – от улицы Качинцев до Кубинской. Затруднено движение по улицам Невской, Пархоменко, Хиросимы, Рокоссовского, Коммунистической. На 6 километров растянулась пробка по Первой продольной – от площади Ленина до проспекта Металлургов.

В Дзержинском районе поток еле движется по Третьей продольной перед постом ДПС на Менделеева, причем в обе стороны. Пробка и по Землячке от Третьей продольной до Мамаева кургана. В Ворошиловском районе наиболее затруднено движение автомобилей по Череповецкой и Рабоче-Крестьянской по направлению из центра.