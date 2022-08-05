В Волгограде за 3,2 млн приведут в порядок памятник морякам-североморцам у элеватора

Фото: Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области

В Волгограде на аукционе выберут подрядчика ремонта «Памятника защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам». Заявки на торги могут подавать организации, которые имеют лицензии на работу с объектами культурного наследия, рассказали в мэрии. Победителю аукциона предстоит восстановить памятник, стелу с отрывком поэмы «Реквием» Роберта Рождественского и благоустроить прилегающую территорию в Ворошиловском районе.

7-метровой скульптуре бойца с бронебойщиком в руках у элеватора вернут первоначальный вид. На ней устранят следы ремонта прошлых лет, очистив от слоев старой краски. Памятник и стелу покрасят, покроют специальным составом, чтобы защитить от влаги. Запланированы и другие виды работ. Начальная цена торгов составляет 3 миллиона 254 тысячи рублей, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок. Деньги будут выделены из средств бюджетных учреждений. Заказчиком выступает МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда».

После проведения торгов и заключения договора с подрядчиком, реставрация памятника должна завершиться до 1 ноября 2022 года. Отметим, скульптура защитника Сталинграда в Ворошиловском районе была открыта в 1977 году.