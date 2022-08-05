Волгоградцам на выходных пообещали пекло до +37 градусов

В Волгограде в выходные будет до +35 градусов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие выходные в Волгоградской области будет очень жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +37 градусов. И если в Волгограде осадки не предвидятся, то в районах региона 6 и 7 августа местами будут небольшие дожди. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В ночь с пятницы на субботу по области температура воздуха составит +19...+24º, при прояснении +15...+19º, днем +32...+37º. В Волгограде ночью +22...+24º, днем в субботу +33...+35º.

7 августа в районах региона ночью +18...+23º, местами температура может опуститься при до +15º, днем будет жарко везде, воздух раскалится +32...+37º. В областном центре в ночь на воскресенье +21...+23º, днем +33...+35º.

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