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Общество5 августа 2022 12:26

В станице под Волгоградом у фермеров изымают свиней

В населенном пункте действует карантин из АЧС
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Свиней изымут у фермеров из-за АЧС

Свиней изымут у фермеров из-за АЧС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В станице Кременской Клетского района Волгоградской области у фермеров начали изымать свиней для убоя. Постановление об этом опубликовано 5 августа на сайте администрации региона. В станице выявили очаг африканской чумы свиней, чтобы предотвратить ее распространение, в станице объявили карантин по АЧС. Во время ограничительных мер свиней у местных жителей изымают.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, свиней изымают по правому берегу Лона радиусом 5 километров от границ эпизоотического очага, в том числе в станице Кременской. Не трогают животных на территории хозяйств с высоким уровнем защиты и на предприятиях по убою и переработке свиней.

Фермером, у которых изымут свиней, комитет сельского хозяйства Волгоградской области возместит ущерб.

Напомним, об очаге АЧС в станице Кременской стало известно на этой неделе. В региональном комитете ветеринарии сообщали, что карантин объявлен только в пределах этого населенного пункта.