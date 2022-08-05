IKEA начала доставлять онлайн-заказы в Волгоград

Своей очереди покупателям приходится ждать даже на сайте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне потихоньку раскупают то, что осталось в магазинах IKEA после того, как шведская компания решила уйти с российского рынка. Уже месяц жители городов, в которых был этот гипермаркет, скупают товары для дома на сайте и забирают самовывозом из магазинов. В Волгограде представительство этой компании так и не открылось, зато у волгоградцев появилась возможность тоже поучаствовать в распродаже. IKEA решила расширить список городов, куда может доставить покупки, и включила в него наш город.

Волгоградцам доставят только те товары, которые есть в ближайшем магазине в Ростове-на-Дону. Заказ привезут до квартиры, но услуга эта платная. И не быстрая. В Центральный район Волгограда доставка будет стоить чуть менее полутора тысяч рублей и придет во второй половине августа. Поклонников этого бренда это вряд ли остановит, потому что за некоторыми товарами волгоградцы готовы были ездить даже в другие города.