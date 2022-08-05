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Происшествия5 августа 2022 10:53

Волгоградец получил 8 месяцев колонии за попытку задушить соседку

Конфликт произошел из-за щипцов для волос
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
У мужчины есть возможность обжаловать приговор.

У мужчины есть возможность обжаловать приговор.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области вынесли приговор 31-летнему жителю Урюпинска. Его обвиняли в угрозе убийством.

Все началось с того, что его подруге дочь соседки не вернула щипцы для волос. 3 марта вечером он пришел просить вещь обратно. Но девушки не оказалось дома, а ее мать объяснила, что ничего про это не слышала. Тогда мужчина начал угрожать убийством и стал душить 56-летнюю женщину. На крики прибежал муж и остановил буйного соседа.

В отношении дебошира, который был до этого судим, возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Как рассказали сайту volgograd.ru в прокуратуре Волгоградской области, суд вынес решение – 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.