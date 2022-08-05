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Общество5 августа 2022 10:29

Волгоградцы стали брать ипотеку на большую сумму

Средний размер кредита на квартиру вырос до 3,1 миллиона рублей
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Размер средней ипотеки вырос до 3,1 миллиона рублей.

Размер средней ипотеки вырос до 3,1 миллиона рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России, несмотря ни на какие внешние и внутренние экономические изменения, продолжают брать кредиты и ипотеку. Это касается и Волгограда. Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России подсчитало, что ипотечный портфель в регионе увеличился на 14,5 процента. Если раньше средняя сумма кредита на квартиру равнялась 2,4 миллиона рублей, то сейчас 3,1 миллиона. Срок кредитования увеличился с 20 до 23 лет.

- Увеличению портфеля способствовали в том числе государственные программы льготного кредитования, - считает руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Оказал влияние и рост цен на жилье. Приходится брать больше, чтобы позволить себе купить квартиру.

По данным Центробанка, в целом розничный портфель кредитования волгоградцев вырос на 10 процентов, по стране эта цифра чуть больше: 12,3 процента.