Волгоградцы стали брать ипотеку на большую сумму

Размер средней ипотеки вырос до 3,1 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России, несмотря ни на какие внешние и внутренние экономические изменения, продолжают брать кредиты и ипотеку. Это касается и Волгограда. Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России подсчитало, что ипотечный портфель в регионе увеличился на 14,5 процента. Если раньше средняя сумма кредита на квартиру равнялась 2,4 миллиона рублей, то сейчас 3,1 миллиона. Срок кредитования увеличился с 20 до 23 лет.

- Увеличению портфеля способствовали в том числе государственные программы льготного кредитования, - считает руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Оказал влияние и рост цен на жилье. Приходится брать больше, чтобы позволить себе купить квартиру.

По данным Центробанка, в целом розничный портфель кредитования волгоградцев вырос на 10 процентов, по стране эта цифра чуть больше: 12,3 процента.