В волгоградские школы с нового учебного года пойдут 202 ребенка из Донбасса

В волгоградских школах будут учиться 202 ребенка из Донбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября в школы Волгоградской области пойдут 202 ребенка из Донбасса. Среди них 20 первоклассников. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, все учащиеся из ДНР и ЛНР будут обеспечены бесплатными учебниками, канцтоварами, для них организуют горячее питание.

- Учитывая, что большая часть из них прибывала в регион во время прошлого учебного года, многие уже знакомы со своими учителями и одноклассниками, - отметили в облкомобразования.

При необходимости для детей будут проводить дополнительные занятия. Они смогут ходить в кружки и секции, посещать подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ.

Во время летних каникул уже более 300 детей из Донбасса посетили профильные смены в Волгоградской области. Более 270 ребят, которые проживают в ЛНР и ДНР, примут участие в «Университетских сменах» волгоградских вузов. Одна из них состоится в августе для мальчишек и девчонок подшефного Станично-Луганского района.