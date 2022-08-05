УФАС выиграла спор у Центрального рынка по вопросу завышенной арендной платы в Волгограде

Главный арендатор "СУПЕРМАН" покинул помещения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Этот спор длился больше года. В УФАС по Волгоградской области летом 2021 года обратился предприниматель. Он арендовал у МУП «Центральный рынок» часть помещений. Бизнесмена не устраивала арендная плата. При перезаключении договора аренды на новый срок ее стоимость должна ориентироваться на рыночную, а не на изначальную, которая была на торгах на право аренды. Муниципальное предприятие посчитало по-другому. Оно требовало 53 тысячи в месяц, как было в 2019 году, а не 33 тысячи, как положено по рыночной оценке.

Специалистам УФАС пришлось пройти несколько судебных инстанций, которые вынесли решение в пользу предпринимателя.

- Предприятие при заключении спорных договоров аренды действовало недобросовестно при осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей, располагая рыночной стоимостью и навязывая слабой стороне невыгодные для неё условия, чем нарушило антимонопольное законодательство, права и законные интересы предпринимателя, - пояснили в УФАС по Волгоградской области..