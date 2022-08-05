В Волгограде вдоль улицы Твардовского приводят в порядок тротуары

В городе реализуют масштабный нацпроект. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты МБУ «Северное» продолжают приводить в порядок проезд на улице Твардовского в Дзержинском районе Волгограда. Сейчас рабочие восстанавливают пешеходную зону, площадь которой составляет 500 квадратных метров.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, эта дорога очень важна для жителей застройки в поселке Ангарском. Долгие годы люди жаловались на состояние проезжей части и в 2022 году улицу включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Дорожники уже сняли старое покрытие, заменили бордюры и уложили первый слой асфальта. Параллельно ремонтируют колодцы. Работы закончатся в этом году.