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Общество5 августа 2022 9:50

В Волгограде вдоль улицы Твардовского приводят в порядок тротуары

Общая площадь пешеходной зоны – 500 квадратных метров
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В городе реализуют масштабный нацпроект.

В городе реализуют масштабный нацпроект.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты МБУ «Северное» продолжают приводить в порядок проезд на улице Твардовского в Дзержинском районе Волгограда. Сейчас рабочие восстанавливают пешеходную зону, площадь которой составляет 500 квадратных метров.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, эта дорога очень важна для жителей застройки в поселке Ангарском. Долгие годы люди жаловались на состояние проезжей части и в 2022 году улицу включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Дорожники уже сняли старое покрытие, заменили бордюры и уложили первый слой асфальта. Параллельно ремонтируют колодцы. Работы закончатся в этом году.