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Общество5 августа 2022 8:28

В Волгограде продают "нарисованное" кафе в центре города

Владелец избавляется от бизнеса в связи с переездом
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
За бизнес просят 2,3 миллиона рублей. Фото: скрин объявления на "Авито"

За бизнес просят 2,3 миллиона рублей. Фото: скрин объявления на "Авито"

Многие уже делали фотографии в рисованном интерьере «Кофе-рояль» в центре Волгограда на улице Ленина. Не смотря на хорошую посещаемость, владелец франшизы решил продать бизнес. На сайте бесплатных объявлений появился лот стоимостью 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Площадь двухъярусного заведения 65 квадратных метров. Хозяин оставляет технику, мебель, посуду. Также передаст он новому владельцу клиентскую базу, базу поставщиков и персонал.

В объявлении указано, что кафе приносит стабильный доход, а продает его собственник из-за переезда в другой город.

Кстати, это уже не первое заведение общепита, которое ищет новых владельцев. Весной искали владельца на ресторан "Чинар".