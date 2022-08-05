В Волгограде УК оштрафовали на 125 тысяч за грязные подъезды и текущие трубы

Решение о штрафе УК оставили в силе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На проверку в дом №3 по улице Хользунова в Волгограде инспекторы Госжилнадзора выехали по жалобам жильцов. Волгоградцы возмущались ужасным содержанием их дома. И действительно, в подъездах была грязь, система водоснабжения проржавела, в подвале текли трубы, окна и двери находились в плачевном состоянии, кладка на фасаде дома расслаивалась. За зданием должна была следить Управляющая компания ООО «Парадигма». Но делала это ненадлежащим образом.

В отношении УК возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Суд оштрафовал ее на 125 тысяч рублей. Но с таким решение руководство компании не согласилось и пыталось обжаловать это решение. Но вышестоящая инстанция оставила его в силе. Так что УК придется раскошелиться на штраф.