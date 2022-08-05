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Общество5 августа 2022 7:11

Роспотребнадзор проверил рыбу в волгоградских магазинах

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Рыба - это кладезь витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.

Рыба - это кладезь витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградская область славится своей рыбой. Ее продают на рынках, в магазинах. Роспотребнадзор по Волгоградской области предупреждает о покупке подобной продукции с рук у случайных людей. Это может привести к нежелательным последствиям для здоровья. В официальных торговых точках продукцию проверяют. С начала года специалисты ведомства отобрали 43 пробы. К счастью, все из них соответствуют нормам.

Чтобы не нарваться на некачественный товар, следует соблюдать несколько правил при его покупке. Во-первых, упаковка должна быть повреждений. Во-вторых, срок годности должен быть в порядке. В третьих, нужно ознакомиться с информацией на этикетке: о производителе, об условиях хранения.

Рыба - это кладезь различных витаминов. Она содержит полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), что очень полезно для организма. Поэтому важно, чтобы она была в рационе.

- Особенно высоко содержание ПНЖК в печени трески и, например, в таких рыбах как осетровые, многие лососевые, некоторые виды сельдевых, скумбрия, - поясняют в Роспотребнадзоре.