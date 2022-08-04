В Волгограде 5 августа в трех районах отключат электричество

Без света в пятницу частично останутся 3 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу в Волгограде придется столкнуться с коммунальными проблемами жителям трех районов. У них временно отключат электричество. Это потребуется из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Света не будет в домах на 20 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 5 августа не будет в Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 16.00 обесточат ул. Хоперскую, 142-156, ул. Совнаркомовскую, 151, 151а-159, ул. Алябьева, 74, 74а, 86, ул. Селегинскую, 10а, 10б, ул. Антарктидскую, 70, 72. В Кировском районе электричество отрубят с 9.00 до 13.00 на ул. Староладожской, 24-26, 39-45, ул. Денисенко, 1а-35а, 2-32, ул. Стрельца, 1а-15, 2а-20, ул. Конноармейской, 91-103, 62-68, ул. Изоляторной, 21-27, 34-42.

В Красноармейском районе без электроприборов останутся с 9.00 до 17.00 жители ул. Перископской, 16б, 17-45, 28, 44-46, ул. Караванной, 1-11, ул. Компасной, 1-13, 4-18, ул. Штурманской, 2-12, 3-13, ул. Староладожской, 1-19, 2-14, ул.2-й Караванной, 29, ул. 2-й Штурманской, 30-34, ул. Мачтозаводской, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинной, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорской, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16.