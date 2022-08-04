Воду для волгоградцев проверяют по 52 показателям

Ежемесячно лаборатория проверяет около трех тысяч проб. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Каждый день в дома волгоградцев попадают тысячи кубометров воды. И перед тем, как они окажутся в чайниках и в ваннах, они проходят тщательную проверку и очистку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения», ежемесячно их лаборатория берет 1700 проб в контрольных точках сети и около тысячи проб при выходе с очистных сооружений. Воду проверяют по 52 показателям. А с прошлого года, когда по всей стране снизились нормы по допустимому содержанию хора (в три раза), концессии проводят преаммонизацию воды. Она становится более безопасной для волгоградцев. Ее качество проверяет и Роспотребнадзор. Нарушений не нашли.