Синоптики обещают 35-градусую жару и грозы в Волгоградской области 5 августа

В пятницу будет очень жарко Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Август 2022 года в Волгоградской области начался с жары. До конца недели температура воздуха прогреется до 37 градусов, а завтра, 5 августа, будет 35 градусов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Гидрометцентре.

В последний рабочий день в некоторых районах региона ожидаются осадки в виде гроз и дождей. А также довольно сильный северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 11-14 метров в секунду. Жарко будет даже ночью – до +24.

Добавим, что в субботу и воскресенье можно смело планировать отдых на пляже или природе. Осадков не будет, синоптики обещают жар у и относительно спокойную безветрянную погоду.