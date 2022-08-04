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Общество4 августа 2022 13:13

Синоптики обещают 35-градусую жару и грозы в Волгоградской области 5 августа

В пятницу также будет ветер до 14 метров в секунду
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В пятницу будет очень жарко

В пятницу будет очень жарко

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Август 2022 года в Волгоградской области начался с жары. До конца недели температура воздуха прогреется до 37 градусов, а завтра, 5 августа, будет 35 градусов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Гидрометцентре.

В последний рабочий день в некоторых районах региона ожидаются осадки в виде гроз и дождей. А также довольно сильный северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 11-14 метров в секунду. Жарко будет даже ночью – до +24.

Добавим, что в субботу и воскресенье можно смело планировать отдых на пляже или природе. Осадков не будет, синоптики обещают жар у и относительно спокойную безветрянную погоду.