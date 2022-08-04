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Происшествия4 августа 2022 12:31

В Волгограде преподаватель техникума попалась на взятке

Она получила от студента 4 тысячи рублей за курсовую
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Женщине грозит до года тюрьмы.

Женщине грозит до года тюрьмы.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Транспортная прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении преподавателя Волгоградского техникума железнодорожного транспорта. Женщину обвиняют в получении взятки.

Во время рядовой проверки стало известно, что волгоградка за 4 тысячи рублей сама написала курсовую за студента, а затем ее проверила и поставила зачет в ведомость. Деньги учащийся перевел ей на банковскую карту.

Сейчас идет расследование уголовного дела. Максимальное наказание по этой статьей – до года лишения свободы.