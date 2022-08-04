В Волгограде преподаватель техникума попалась на взятке

Женщине грозит до года тюрьмы.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Транспортная прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении преподавателя Волгоградского техникума железнодорожного транспорта. Женщину обвиняют в получении взятки.
Во время рядовой проверки стало известно, что волгоградка за 4 тысячи рублей сама написала курсовую за студента, а затем ее проверила и поставила зачет в ведомость. Деньги учащийся перевел ей на банковскую карту.
Сейчас идет расследование уголовного дела. Максимальное наказание по этой статьей – до года лишения свободы.