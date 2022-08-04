В Волгограде из-за футбольных болельщиков сдвинули расписание электрички

Электричка выедет из конечного пункта почти на час позже. Фото: Алена Кузьмина

В Волгограде в это воскресение состоится матч между «Ротором» и командой из Пятигорска «Машук». Начало матча назначено на 7 часов вечера на «Волгоград Арене». Приволжская РЖД решила сместить расписание электрички ради футбольных болельщиков. Состав «Аэропорт-Шпалопропитка» отправится от остановки в Дзержинском районе в 21-05 – на 56 минут позже установленного графика и окажется на станции «Шпалопропитка» в 22-30. На остановке Мамаев курган (на верхней платформе) электричка окажется в 21-30. У фанатов будет время, чтобы уйти со стадиона и сесть в вагон.