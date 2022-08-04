Родным погибших на Украине волгоградцев передали награды

Сегодня в зале звучали имена семи героев. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы Сталинградская битва 4 июля прошла траурная церемония. Здесь снова вручали награды родственникам воинов, погибших в спецоперации на Украине. На этот раз прозвучали имена семи героев: старшего лейтенанта Дмитрий Давыдова, рядового Валерия Серикова, рядового Михаила Ефремова, сержанта Максима Ивченко, рядового Михаила Зайцева, , старшего лейтенанта Евгения Мазина, лейтенанта Вадима Кривинчука. Все они ценой собственной жизни выполнили воинский долг, пришли на помощь товарищам, спасли жизнь мирных жителей.

Ордена Мужества вручали замгубернатора Олег Николаев и военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов. Родители, жены, дети услышали слова благодарности и соболезнования в этот тяжелый для них час.