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Происшествия4 августа 2022 11:43

В Волгограде ищут 52-летнюю женщину с потерей памяти

Светлана Богатырева ушла из дома 31 июля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде пропала 52-летняя местная жительница. С 31 июля Светлана Богатырева не выходит на связь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт», волгоградка ушла из дома несколько дней назад, с тех пор о ней ничего неизвестно. Родственники обратились в полицию, волонтеры распространяют ориентировку на пропавшую.

Ситуация осложняется тем, что Светлана Богатырева страдает потерей памяти. Она может находиться в любом районе города и не помнить, как ее зовут. На женщине черная толстовка с капюшоном, брюки и темные кроссовки. У нее седые волосы и серые глаза.

Просьба обращаться по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.